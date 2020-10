Guardiola em resposta a Sérgio Conceição: "Palavras desagradáveis? Talvez tenha razão"

Sérgio Conceição acusou Guardiola de ter proferido palavras "menos bonitas" sobre Portugal e o treinador do Manchester City diz que não crê que tenha sido desagradável. No entanto, admite que o técnico portista "talvez tenha razão".

Depois de Sérgio Conceição ter dito que Pep Guardiola proferiu palavras desagradáveis sobre Portugal durante o jogo entre o FC Porto e o Manchester City, o treinador espanhol respondeu agora às acusações, dizendo que, embora não acredite que assim tenha sido, talvez o técnico dos dragões "tenha razão".

"Bem, não queríamos isso, ser desagradáveis. O Sérgio Conceição acredita que sim. Talvez tenha razão. Não me parece que seja o caso. Honestamente, não me parece", atirou em declarações à imprensa inglesa na antevisão ao duelo com o West Ham.

"Estou satisfeito com a forma como nos comportámos do minuto zero ao minuto 90, mas, se ele acredita que esse foi o caso, tudo bem, talvez tenha razão. Vamos ver", disse ainda.

Recorde o que disse Sérgio Conceição após o jogo da Liga dos Campeões, em Manchester:

"Além da forma como comunicava com os jogadores da minha equipa, como comunicava com o árbitro... Agora compreendo quando se referiu na antevisão ao peso que o banco do FC Porto tinha em relação a isso. Ele foi um exemplo fantástico disso. Além do jogo, falou do nosso país com palavras menos bonitas. Quem não sente não é filho de boa gente, tive que responder. O Guardiola teve uma postura nada agradável. Aliás, todo o banco adversário, porque quem tinha mais que se queixar era o banco do FC Porto, porque fomos muito prejudicados."