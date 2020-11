Guardiola e o azedume com Sérgio Conceição: "Não concordo que tenha pressionado árbitros"

Treinador do FC Porto não gostou da forma como a equipa técnica do Manchester City interagiu com os árbitros no jogo anterior

Do encontro da primeira mão, em Manchester, ficaram as imagens de uma troca azeda de palavras entre Pep Guardiola e Sérgio Conceição, com o treinador do FC Porto a mostrar a sua insatisfação pela pressão que o primeiro terá colocado na equipa de arbitragem durante a partida.

Assunto que foi hoje colocado na conferência de imprensa do treinador do Manchester City, na véspera da visita ao Dragão, para a quinta jornada da Liga dos Campeões. E o catalão respondeu: "Ele pode dar a sua opinião, mas não concordo que tenha pressionado os árbitros".

"O passado fala por si. Não somos equipa de fazer isso. Admitiria se fosse o caso. Quando há uma decisão que não concordamos, podemos falar com o árbitro assistente. Nos cinco anos em que estive em Espanha e na Alemanha nada disso aconteceu não concordo com ele [Sérgio Conceição]", concluiu.