Guardiola e a vitória diante do Marselha: "Jogamos como queríamos, não sofremos muito"

Guardiola com De Bruyne no Marselha-City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, visivelmente agradado pelo segundo triunfo seguido no Grupo C da Liga dos Campeões, traçou vários elogios aos seus jogadores face à exibição categórica no reduto do Marselha, equipa treinada por André Villas-Boas

Manchester City demasiado forte para o Marselha: "Não sei. Jogámos bem, eles estavam a jogar com cinco atrás e adaptámo-nos bem. Conseguimos ter três cantos em cinco minutos, jogámos como queríamos, embora não seja fácil jogar contra [um sistema tático de] 5-3-2, mas tivemos um desempenho muito bom, criámos oportunidades suficientes para ganhar."

Melhor começo do Marselha na segunda parte: "Eles estiveram bem durante dez, quinze minutos na segunda parte, mas também não sofremos muito. Não esperávamos uma defesa de cinco homens porque o Marselha normalmente não joga assim, mas se estavam tão defensivos, é porque somos bons."

Jogo perfeito: "Sim, foi um desempenho muito bom, a Liga dos Campeões é sempre difícil, o Marselha está bem na Ligue 1, fomos pacientes contra uma equipa que jogou baixo, fomos silenciosos e controlamos bem os seus contra-ataques."

Ferran Torres a avançado centro:"Quero felicitá-lo e agradecer-lhe por jogar nesta posição, ele esteve muito bem e marcou. Adaptou-se perfeitamente à posição nº 9, o que é difícil de fazer contra um sistema tático de 5-3-2.

Começo perfeito e qualificação próxima: "Estamos mais perto dos oitavos de final, sim, mas ainda não estamos lá. Com as dificuldades que estamos a ter no campeonato, é bom ganhar confiança na Champions. Estou muito satisfeito com a mentalidade dos meus jogadores, a forma como jogam, a forma como pressionam, a forma como defendem. Sei como é exigente o que lhes estou a pedir. Foram muito bons hoje."