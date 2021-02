Guardiola desfaz-se em elogios a Cancelo e abre jogo sobre Bernardo: "No ano passado..."

Bernardo Silva e Cancelo estiveram em destaque na vitória do City

Treinador do Manchester City elogiou os dois internacionais portugueses.

João Cancelo e Bernardo Silva foram duas das principais figuras do triunfo do Manchester City sobre o Borussia Monchengladbach (0-2), na quarta-feira, com o lateral a receber, inclusive, o prémio de melhor em campo.

Após a partida, a dupla de internacionais portugueses trocou elogios e viu as respetivas exibições serem enaltecidas pelo treinador, Pep Guardiola.

"O Cancelo está a jogar muito bem. Por vezes, naquela posição, temos de controlar o risco. É um jogador com enorme qualidade e tem uma capacidade física assombrosa. Estaria pronto para jogar amanhã, caso fosse preciso, e as duas assistências dele foram brilhantes. Tem de ter qualidade para conseguir colocar a bola da forma como colocou. Foi perfeito", assinalou o técnico catalão, que estendeu os elogios a Bernardo Silva, sem esquecer a "ligeira quebra de forma" do extremo em 2019/20.

"Ele tem estado ao nível das duas primeiras épocas [no City]. Talvez, na época passada, tenha caído um pouco de rendimento, mas sempre que joga é excecional, com muita qualidade", prosseguiu Guardiola, antes de falar sobre a "qualidade especial" (e surpreendente) de Bernardo:

"Ele é muito bom no jogo aéreo! Já vi nos treinos, quando sobes para cabecear tens de usar o corpo e ele é forte nesse aspeto, é um bom cabeceador, para dizer a verdade. O golo foi fantástico, a forma como finalizou. Tem essa qualidade especial", rematou o treinador do City.

Além de Cancelo e Bernardo, também Rúben Dias foi titular no centro da defesa da equipa inglesa.