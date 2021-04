Guardiola deixa promessa para Dortmund e é irónico com as arbitragens

Pep Guardiola dá instruções a Kevin De Bruyne no jogo com o Dortmund

Treinador do Manchester City diz que é melhor não falar dos árbitros e ironiza: "Estiveram perfeitos"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, ficou satisfeito com o triunfo por 2-1, esta terça-feira, na receção ao Borussia Dortmund. O técnico espanhol garantiu que na próxima quarta-feira, na Alemanha, a sua equipa vai entrar em campo com a mesma atitude, para tentar vencer no encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Análise ao jogo e à eliminatória

"É melhor vencer do que empatar. Vamos lá para vencer. Na primeira parte não fomos espertos com a bola. No segundo tempo estivemos melhor, tivemos duas ou três oportunidades claras para chegar ao golo, mas não aconteceu. O Dortmund marcou e depois chegámos à vitória. Eles são uma equipa forte, com qualidade, mas com 2-1 temos uma boa oportunidade na próxima semana".

Exibição dos jogadores

"Quero felicitar os meus jogadores pela grande partida de Liga dos Campeões que fizeram. Lutámos muito e estivemos unidos até ao final. A segunda parte foi melhor do que a primeira. A reação ao 1-1 foi muito boa. Tiveram uma oportunidade pelo Haaland que o Ederson respondeu com uma grande defesa e mais nada".

Atuação de Foden

"Nos últimos 30 minutos, Foden a nossa maior ameaça, mas também ter marcado até ao final".

Polémica com a arbitragem

"É melhor não falarmos dos árbitros da Liga dos Campeões, nem esta temporada nem nas anteriores. Fizeram um excelente trabalho. É melhor não comentar nada. O árbitro decidiu assim, já está. Estiveram perfeitos, não influenciaram o resultado, como no passado".