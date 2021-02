Guardiola defende Klopp porque ganhar época após época pode ser... "aborrecido"

No último jogo entre ambos, Guardiola levou a melhor sobre Klopp com uma vitória por 4-1

Técnico do City classificou de excecional o trabalho do congénere do Liverpool

Líder absoluto da Premier League, o Manchester City pode abrir hoje dez pontos de vantagem sobre United e Leicester caso vença o Everton, mas a perspetiva de um passo de gigante rumo ao título nem foi o tema principal da conferência de Imprensa de Pep Guardiola. Confrontado com a época aquém das expectativas do campeão Liverpool, o técnico do City não hesitou em defender o trabalho de Jurgen Klopp recorrendo a uma frase curiosa.

"O que Klopp tem feito no futebol é excecional. Já o disse muitas vezes, tanto agora como na Alemanha. Torna o futebol atrativo, quer dar alegrias aos adeptos com um futebol de ataque. Todos temos bons e maus momentos, nenhum treinador pode ganhar época após época, jogo após jogo, seria aborrecido. Falo pessoalmente, não digo que ele o sinta, mas às vezes até é bom perder para percebermos o quão difícil é ganhar. Quando voltamos ao nosso melhor, temos mais crédito e valorizamos mais o que fizemos", afirmou Guardiola.

Recorde-se que o Liverpool ocupa a sexta posição da Premier League com menos 13 pontos que o City, que tem menos um jogo.