Guardiola comentou a bronca no sorteio da Liga dos Campeões

Treinador do Manchester City falou antes do segundo sorteio, que definiu o Sporting como adversário

Foi antes de saber que o Sporting era o adversário do Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que Pep Guardiola comentou a bronca no primeiro sorteio da prova milionária. "Foi um erro. Este tipo de coisas acontecem por vezes, especialmente a jogadores e treinadores, mas também à UEFA", começou por dizer.

"Como sempre disse, estou mais do que feliz só por estar no sorteio. Penso que a decisão de repetir é correta. É um erro, por isso tem de ser repetido para evitar suspeitas. Todos os adversários são duros. Diz-se que alguns são melhores do que outros, mas todos nesta fase são difíceis. Quem quer que enfrentemos será bem-vindo", disse ainda.