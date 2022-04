Guardiola admite fator teórico a favor do Real Madrid: "São melhores nesse aspeto..."

Treinador do Manchester City, em antevisão ao primeiro duelo das meias-finais da Liga dos Campeões, reconheceu que os merengues, recordistas de conquistas da prova, têm a história do seu lado, pelo que lhes atribuiu favoritismo, e apelou à união com e sem bola e ao espírito de sacrifício num "teste"

Desvantagem: "Vamos ter que jogar contra a história deles. São melhores nesse aspeto, mas temos o desejo de competir. [A Champions] é uma prova incrível. Jogar contra eles é um teste incrível e queremos experimentá-lo. Sofremos quando sofremos, permanecemos juntos. Tentem fazer o melhor possível."

Estratégia: ""Nos dois jogos [no grupo] contra o Sporting, e no primeiro com o At. Madrid, jogámos bem, mas, na segunda mão, criaram mais oportunidades. Temos que sofrer, estar juntos, e atacar quando tivermos bola. Na última década, temos chegado a fases finais e isso é incrível. Vamos tentar fazer dois bons jogos."

Capacidade de Benzema: "Marca muitos golos, não só contra o Chelsea [apontou quatro aos londrinos nos quartos de final] mas na carreira toda. É um avançado fantástico."