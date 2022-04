Guardiola: a exibição "fantástica", um vislumbre e o aviso à navegação citizen: "A qualidade do Real..."

Declarações do treinador do Manchester City em reação ao triunfo, por 4-3, sobre o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ocorrida esta terça-feira, no Estádio Etihad

Orgulho e satisfação pela exibição: "Foi um jogo fantástico de ambos os lados. Fizemos muitas coisas boas. Infelizmente, sofremos golos e não pudemos marcar mais. Jogámos um jogo fantástico contra uma equipa incrível. Os momentos em que eles se levantam e voltam ao jogo, no primeiro tempo, foram permitido por nós, a nossa construção estava muito nervosa. Normalmente somos tão seguros e tão bons. Eles também pressionam muito bem. Estamos tão orgulhosos. Trata-se de chegar à final e, por vezes, o futebol acontece. Vamos a Madrid para tentar ganhar o jogo."

Alerta e elogio ao adversário: "Tudo o que podemos fazer é atuar como fizemos. A qualidade do Real Madrid é tanta que podem castigar-nos. O que fizemos com a bola e sem a bola, criando oportunidades e oportunidades, não me permite pedir mais nada. Digo aos jogadores para que descansem. As equipas querem atacar e demonstrar qualidade. O futebol é um espectáculo fantástico. Parabéns ao Carlo [Ancelotti] e à sua equipa, por serem tão bons. Ao mesmo tempo, vimos que podemos estar [novamente] na final".