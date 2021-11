Grupo do FC Porto: Atlético de Madrid vai recorrer de castigo da UEFA a Griezmann

UEFA sancionou Griezmann com dois jogos de suspensão, depois da expulsão frente ao Liverpool. Jornal "As" diz que Atlético de Madrid irá recorrer do castigo.

Antoine Griezmann foi expulso no Wanda Metropolitano, no embate entre Atlético de Madrid e Liverpool, depois de uma falta sobre Roberto Firmino. Quase um mês depois, e já depois de ter falhado o encontro entre ambas as equipas em Anfield Road, o internacional francês conhece o castigo da UEFA: dois jogos de suspensão.

Assim, o jogador "colchonero" falhará também a receção do Atlético ao Milan, importante jogo para as aspirações do clube espanhol na Liga dos Campeões. O emblema de Madrid necessita de ganhar para chegar à última jornada, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, com possibilidades de se apurar para os oitavos de final da prova.

No entanto, informa o jornal "As", o Atlético de Madrid recorrerá da sanção da UEFA.

Também Felipe, central dos "colchoneros", foi sancionado com dois jogos de suspensão, depois da expulsão por uma entrada sobre Sadio Mané.