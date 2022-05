Governo inglês quer investigação a incidentes com adeptos reds na final da Champions

Adeptos do Liverpool passaram por momentos de aperto nas imediações do Stade de Frane

Executivo liderado por Boris Johnson sente-se dececionado pela forma como foram tratados vários fãs do Liverpool

O governo britânico disse, esta segunda-feira, estar "extremamente dececionado" com o tratamento dado aos adeptos ingleses na final da Liga dos Campeões, e pediu uma investigação completa ao sucedido.

"Os adeptos merecem saber o que se passou", disse o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, exortando a UEFA e as autoridades francesas a trabalharem em estreita colaboração numa investigação.

O gabinete de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, adiantou que o sentimento é de deceção pela forma como foram tratados os muitos adeptos que viajaram para Paris, de modo a apoiarem o Liverpool.

Nesta segunda-feira, as autoridades francesas justificaram o caos no acesso no sábado ao Estádio de França, em Saint-Denis, que chegou a atrasar em mais de meia hora o início da final, devido à desorganização que permitiu uma "fraude massiva".

Os franceses alegam que milhares de adeptos do Liverpool viajaram para Paris sem bilhete ou com bilhetes falsificados.

A final da "Champions", disputada em Saint-Denis, na periferia norte de Paris, e ganha no sábado pelo Real Madrid contra o Liverpool (1-0), foi marcada por um cenário de caos em volta do estádio, mas sem feridos graves a lamentar.

Antes do jogo, havia grupos de jovens e de adeptos de futebol locais não identificados nas imediações do estádio, dezenas dos quais tentaram entrar à força no recinto, escalando barreiras para o conseguir.

A polícia interveio, dispersando a multidão com gás lacrimogéneo, lamentando depois que "famílias possam ter sido indiretamente atingidas", e referindo que as tentativas de intrusão ou de utilização de bilhetes falsos foram "na generalidade" feitas por "adeptos ingleses", mas "também, sem dúvida, com alguns parisienses e residentes de Saint-Denis".