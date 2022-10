"Gosto da forma de jogar do FC Porto e estou à espera de emoções fortes"

Declarações de Carl Hoefkens, treinador do Clube Brugge, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 17h45 de quarta-feira. Equipa belga vem de um empate com o Saint-Gilloise (2-2), partida na qual deixou fugir uma vantagem de dois golos.

Quão importante é ficar em primeiro lugar? "Não estou a pensar nisso, mas sim neste jogo que se segue [com o FC Porto]. Quero ver uma exibição dos meus jogadores."

Último mau resultado foi seguido de uma recuperação rápida. Vai acontecer outra vez? "Fizemos bons 25 minutos contra o Union Saint-Gilloise (2-2), depois analisámos o que aconteceu. Acredito que não iremos cometer os mesmos erros contra o FC Porto. O campeonato e a Champions não são a mesma coisa."

O que espera depois do 4-0 no Dragão? Um jogo diferente? "Vamos defrontar um FC Porto que tem de ganhar. Não estou à espera de outros jogadores, imagino que sejam praticamente os mesmos. Gosto da forma de jogar do FC Porto, estou à espera de muitos duelos, emoções fortes... Teremos de manter a calma quanto tivermos a posse de bola."

Sem golos sofridos na Champions: "Defendemos bem, mas acho que tem muito a ver com a nossa posse de bola. Com ela, fica mais difícil para o adversário, conseguimos ser dominantes e, quando a perdemos, conseguimos travar rapidamente o ataque do adversário graças ao trabalho de toda a equipa. Quando isso não acontece, temos na baliza um grande guarda-redes [Mignolet]."

Tem mantido um onze estável na Champions. Pode mudar neste jogo? "Há essa possibilidade, mas, mesmo jogando com outros, a nossa postura não vai mudar. Temos um castigado, vai jogar outro, e há a possibilidade de mudar outros. Mas, no final de contas, queremos ganhar."