Golpe de teatro à vista? UEFA cometeu erro e já se fala em repetição do sorteio

Muitas equipas já pediram explicações à UEFA. Caso está a ser estudado.

Ao Benfica já calhou o Real Madrid, ao Sporting a Juventus e até já há um Cristiano Ronaldo-Messi marcado, mas tudo isto pode ficar sem efeito. A UEFA cometeu um lapso no sorteio dos oitavos e a ideia de repetição já ecoa pela imprensa internacional.

Já depois do Benfica ter ficado a conhecer o seu adversário, Giorgio Marchetti e quem estava a organizar os potes e o sorteio cometeram um lapso, ao atribuir o Liverpool como possível adversário do Atlético de Madrid - jogaram no mesmo grupo - e não o Manchester United, que acabou primeiro e que podia calhar aos colchoneros.

O Atlético de Madrid acabou por ter como adversário o Bayern de Munique, mas até na atribuição das cores, a nível informático, houve uma troca clara entre a posição de Liverpool e de Manchester United.

Entretanto, o Atlético de Madrid já tornou público o seu pedido de explicações junto à UEFA, que ainda não tomou qualquer decisão oficial.