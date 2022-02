Golo de Félix convence Lineker: "Agilidade de um gato"

Internacional português inaugurou o marcador no duelo com o Manchester United

Foi com um cabeceamento que João Félix inaugurou o marcador do Atlético de Madrid-Manchester United. O português respondeu da melhor forma a um cruzamento de Renan Lodi e colocou em euforia o Metropolitano.

Na sua conta de Twitter, Gary Lineker, antigo internacional inglês, rendeu-se à agilidade e à qualidade do cabeceamento do avançado do Atlético de Madrid.

.@ChampionsLeague | @Atleti 1 x 0 @ManUtd



FÉLIX A PARTIR ISTO TUDO Que cabeçada #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/CE0dL1UbZK - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 23, 2022