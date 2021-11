A UEFA divulgou esta quinta-feira o golo da semana na 5.ª jornada da Liga dos Campeões

O golaço de Thiago Alcântara que abriu o marcador na vitória do Liverpool diante do FC Porto foi eleito esta quinta-feira o golo da semana pela UEFA.

Na disputa estavam também os lances do internacional português Pedro Gonçalves (golaço diante do Dortmund) e Silvan Hefti (do Young Boys).

Reveja abaixo o belo golo vencedor desta semana: