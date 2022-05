Gary Lineker fala em "carnificina absoluta" antes da final da Champions

Antigo jogador do Liverpool, agora comentador da BBC, estava com os adeptos "reds" no exterior do Stade de France.

Gary Lineker, antigo jogador do Liverpool e agora comentador da BBC, foi um dos muitos adeptos "reds" que ficaram fora do estádio Stade de France, no sábado, antes da final da Liga dos Campeões.

De recordar que o jogo entre Liverpool e Real Madrid começou 36 minutos mais tarde por questões de segurança, sendo que vários adeptos sem bilhete tentaram forçar a entrada no estádio. A polícia francesa acabou por utilizar gás pimenta para dispersar esses mesmos adeptos, instalando-se o caos.

"É impossível andar por aqui. Isto parece muito perigoso. Uma carnificina absoluta", começou por escrever no Twitter.

"Eles anunciaram mais um adiamento de 15 minutos "devido à chegada tardia dos adeptos". Grande treta", disse ainda, deixando por fim um recado à UEFA: "Penso que não é possível haver um evento pior organizado, mesmo que se tente. Absolutamente vergonhoso e perigoso, UEFA."

