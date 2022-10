Galtier fala de Mbappé: "Nem devia ter jogado, estava doente e cansado"

Declarações de Christophe Galtier, treinador do PSG, antes do confronto com o Benfica, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Mbappé insatisfeito como pivô? "Há uma reação dele a quente, frustração pelo resultado com o Stade Reims. Foi um jogo muito quente, dialogámos bastante com o Kylian para ter atenção às suas declarações até na seleção. Não sei o que lhe foi dito antes de eu chegar ou quando renovou, mas na preparação falámos bastante com o presidente e com Luís Campos em ter um avançado de referência. Estamos à procura desse avançado para jogar em 4x4x2, para Mbappé jogar onde prefere. Esse jogador não chegou. Há uma relação entre Neymar, Messi e Mbappé. Este é muito inteligente e será capaz de adaptar-se. Ontem falámos e abordámos as suas expectativas."

Situação menos feliz do jogador preocupa-o, ele pode não melhorar o rendimento? "Ele já tem 11 golos e pode marcar muitos mais. Ele nem devia ter jogado em Reims, estava doente e cansado ainda por cima num jogo que não correu de feição. Tento tranquilizá-lo encontrando opções diferentes. Falámos, tendo dar-lhe confiança, estamos sensíveis às suas observações e pensamentos pois é um jogador nuclear para a equipa."