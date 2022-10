Galtier e o "rumor" Mbappé: "Estranho ter aparecido antes de um jogo importante"

Declarações de Christophe Galtier, treinador do PSG, após o empate com o Benfica (1-1), na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Momento: "A situação é um pouco complicada, temos de ganhar todos os jogos no PSG. Este é muito diferente do da semana passada, aí as equipas criaram mais situações. Talvez aqui as defesas tenham levado a melhor sobre os ataques. Usámos de melhor forma a bola, mas nos últimos metros em vez de acelerar não o fizemos e isso permitiu o Benfica posicionar-se sempre bem."

O que falta? "Estamos menos clínicos, menos perigosos. Quando olhamos para estes confrontos temos de analisar de parte a parte. Será que estamos menos bem no plano físico? Não acho isso. No início da época éramos mais verticais, agora damos sempre mais um toque, voltamos para trás. Leva a fazermos uma reflexão global sobre o estado de forma de um ou outro, falar também desta aglomeração de jogos. Se calhar teremos de ter um jogador mais posicional na frente."

Mbappé quer sair em janeiro? "O que sei? Nada, desconheço. Um rumor tornou-se numa informação. Estranho ter aparecido antes de um jogo importante mas não teve influência na preparação do Kylian. Ele fez um jogo muito intenso, grande ritmo, criou o golo e uma ocasião anulada por poucos centímetros, foi a resposta dele a esse rumor. Não acho que este rumor tenha perturbado a preparação deste jogo."

Como manteve o foco perante isto? "O tópico não foi abordado com o staff ou jogadores, estávamos focados e não os vi afetados. Estou surpreendido com tudo isto, é um rumor. Agora que saia quatro horas antes de um jogo destes... tenho de perguntar para que serve esse rumor."

Falta de avançado fixo: "Acrescentámos um ponta de lança com Hugo. Depois com a mudança de sistema mantivemos sempre três homens atrás. É importante ter três no meio, com profundidade mas jogámos quase sempre com dois no meio e dois interiores."