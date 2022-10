Galtier e a ausência de Messi: "Muda muita coisa na organização"

Declarações de Christophe Galtier, treinador do PSG, antes do confronto com o Benfica, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Experiência do primeiro jogo: "Temos de analisar o primeiro jogo, como o Benfica nos colocou dificuldades. Será que foi tudo bem feito? Há também a rotação, o sistema, etc. Temos de saber em que estado estão os jogadores e que correções individuais podemos fazer. São tudo coisas a levar em conta após o diálogo com o grupo. Há uma reflexão se temos ou não de mudar o sistema, temos também uma sobrecarga de jogos."

É o momento mais complicado da época? "Todas as semanas são importantes neste clube. Há este duplo confronto com o Benfica e, depois do Nice, houve período curto de recuperação e ainda vem o jogo com o Marselha. É uma semana muito importante, mas as seguintes também serão. O PSG tem a ambição de jogar sempre para vencer."

Messi ausente: "Sentiu um toque na coxa contra o Benfica, ele pensava que estaria disponível para este jogo, mas há alguma incerteza. É nos gémeos, está melhor, mas tem sensações desconfortáveis e ele preferiu ausentar-se. Contra o Marselha, muito provavelmente, estará presente, sim."

Sem ele muda tudo? "Sabemos a importância dele no nosso jogo, o seu estado de forma é importante. Não podemos estar contentes com a sua ausência, é mais preocupante quando ele está lesionado, é o dinamizador do ataque. Temos de encontrar outras ligações, mas muda muita coisa na organização."

Melhorar relação Neymar e Mbappé: "Se tentamos melhorar, ela existe. Temos de ter outras variantes de jogo, se jogarmos só de uma forma é mais fácil para o adversário. Temos de ver variantes para o lado direito do ataque. Na relação Messi, Neymar e Mbappé existe desde sempre, vemos o Neymar a assistir bastantes vezes o Mbappé."