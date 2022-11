Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O golo de Galeno na Alemanha, que abriu caminho ao triunfo do FC Porto sobre o Bayer Leverkusen, por 3-0, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e o golo de Arthur Gomes, na vitória do Sporting na receção ao Tottenham, por 2-0, estão nomeados para melhor golo da referida fase da prova. Os "portugueses" estão na luta com Messi (PSG), Mbappé (PSG), Haaland (Manchester City), Ferran Torres (Barcelona), Alexander-Arnold (Liverpool) e Heung-Min Son (Tottenham).