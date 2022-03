Futuro de Messi já é posto em dúvida: "A maior deceção da carreira"

Na Argentina não passou em claro o falhanço total do PSG na Champions.

É uma desilusão completa aquela que se vive no reino do PSG. Depois de um investimento milionário, a equipa voltou a falhar a conquista da Champions, agora depois da derrota por 3-1 em casa do Real Madrid, nos oitavos de final da prova.

Messi foi a grande contratação para a temporada 2021/22 e também ele vive um momento difícil, ao ponto de na Argentina já questionarem se continua em Paris. "Messi, da ilusão da Champions à maior deceção da carreira. Na primeira temporada fora do Barcelona, o capitão da seleção argentina sofreu na pele uma remontada histórica do Real Madrid e isso abre dúvidas sobre o futuro", escreve o jornal "Clarín".

O clima no clube está longe de ser o melhor. Além do presidente Nasser Al-Khelaifi ter perdido a cabeça no final do encontro, agastado com a arbitragem, em Espanha também surgiram relatos de um desentendimento entre Donnarumma e Neymar.