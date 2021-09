Futre causa furor nas redes sociais com esta "alfinetada" ao Real Madrid

Antigo craque do Atlético reagiu ao triunfo dos colchoneros em casa do Milan, mas não esqueceu escândalo em Madrid.

O primeiro dia da segunda jornada da Liga dos Campeões teve na derrota caseira (1-2) do Real Madrid a grande surpresa. O Sheriff, campeão da Moldávia e estreante nestas andanças, causou sensação na capital espanhola e leva já seis pontos somados no Grupo D, depois do 2-0 ao Shakhtar.

Nas redes sociais, Paulo Futre felicitou o Atlético, onde foi craque, pela cambalhota em Milão (2-1), no grupo do FC Porto, mas deixou uma "alfinetada" ao grande rival. "Remontada na Champions, vamos Atléti! Para celebrar trago-vos esta recordação do Sheriff Futre", surge escrito no Twitter.