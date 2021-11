"Foi uma noite de merda", atira Marco Reus sobre a derrota com o Sporting na Champions

Marco Reus, jogador do Borussia Dortmund

Capitão do Dortmund reagiu de maneira dura à eliminação da equipa na Champions.

Se o clima entre o treinador do Sporting, Rúben Amorim, e o do Dortmund, Marco Rose, foi regado a vinho após a vitória dos leões sobre os amarelos na noite da quarta-feira, o mesmo não se pode dizer do balneário alemão. O capitão da equipa, Marco Reus, afirmou que a derrota (1-3) em Alvalade, seguida da eliminação da Liga dos Campeões, foi pesada.

"Foi uma noite de merda. Estamos fora. Essa é a verdade. Estivemos no controlo do jogo até ao momento em que sofremos. Era totalmente desnecessário, diria. Deixa-nos um amargo terminar assim. No final desta temporada, ou talvez mais lá para frente, vamos discutir estes erros que temos vindo a cometer sucessivamente", disse em declarações à DAZN.

"A um certo ponto, será difícil posteriormente voltar atrás. Nós até jogámos melhor do que o Sporting quando tivemos em inferioridade numérica. Eles não fizeram nada no jogo e ganharam 3-1. É difícil de aceitar isso", acrescentou Reus.