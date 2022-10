Com o resultado em 2-2, o árbitro deu por terminado o encontro, mas foi alertado pelo VAR para um possível penálti a favor do clube espanhol, acabando por apontar para a marca dos 11 metros. Na conversão da grande penalidade, Carrasco bateu para defesa do guarda-redes do Bayer, na recarga Saúl cabeceou à trave, e, de seguida, Reinildo rematou contra Carrasco. Ora veja:

