Final da Liga dos Campeões no Porto gera cinco mil toneladas de emissões poluentes. Associação critica opção

ZERO lamenta falta de acordo para realização do jogo em Inglaterra.

A associação ambientalista ZERO fez as contas e considerou que a realização da final da Liga dos Campeões, entre o Manchester City e o Chelsea, no Estádio do Dragão "é uma enorme demonstração de insensibilidade ambiental e de desrespeito por um dos maiores problemas que a humanidade atravessa - as alterações climáticas". Recorde-se que o jogo de 29 maio terá a presença de 12 mil adeptos, todos com origem em Inglaterra.

Para a ZERO "é inaceitável como não foi possível chegar-se a acordo para a realização da final" em Inglaterra e a consequente escolha do Porto para um jogo entre duas equipas inglesas. "Se considerarmos apenas os 12 mil adeptos que estão previstos deslocar-se desde o Reino Unido ao Porto no próprio dia do evento, as viagens de avião associadas implicam emissões de dióxido de carbono, o principal gás de efeito de estufa causador do aquecimento global e consequentes alterações climáticas, na ordem das cinco mil toneladas", refere a associação, referindo contas que podem ser feitas no site https://calculator.carbonfootprint.com.

"Uma viagem de ida e volta entre os aeroportos de Londres Heathrow e Porto para seis mil passageiros em classe económica, correspondendo a uma emissão por passageiro de 400 kg de dióxido de carbono equivalente e uma viagem de ida e volta entre os aeroportos de Manchester e Porto em classe económica para os outros seis mil passageiros, correspondendo a uma emissão por passageiro de 440 kg de dióxido de carbono equivalente", especifica a ZERO. Ou seja, corresponde a aproximadamente 70 mil viagens ida e volta de automóvel entre Lisboa e Porto (admitindo um veículo de tamanho médio a gasolina com emissões de 116 g/km).