Final da Champions: UEFA cada vez mais pressionada pela UE

Decisivo jogo da prova está marcado para São Petersburgo. União Europeia quer retirar final à Rússia.

A pressão para que a UEFA retire a final da Liga dos Campeões, prevista para 28 de maio, a São Petersburgo aumentou, depois de a Rússia ter iniciado uma invasão militar à Ucrânia, esta quinta-feira.

"Parece-me inaceitável que os grandes torneios de futebol, como a final da Champions, ou qualquer outro, possam ser realizados na Rússia depois da invasão de um país soberano", afirmou Boris Johnson, primeiro-ministro britânico.

O jornal espanhol "As" cita fontes em Bruxelas para assegurar que a postura de Boris Johnson é "apoiada por grandes potências continentais", com "França, Alemanha e Itália a favor de uma retirada da final da Champions a São Petersburgo como parte das sanções a aplicar pela União Europeia". Portugal, Espanha, Áustria e Países Baixos, ainda com equipas em prova, estão na mesma linha, menciona a publicação.

Alemanha e Inglaterra, sempre de acordo com o "As", estão na linha da frente para receber o decisivo jogo da prova milionária.