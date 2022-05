Ficaram sem transporte para a final da Champions e ainda foram gozados por Richarlison

Um grupo de adeptos do Liverpool tinha um autocarro alugado para viajar até Paris. A verdade é que o transporte não chegou e os fãs dos reds não puderam ver a final. Richarlison, jogador do rival Everton, brincou com a situação...

Algumas dezenas de adeptos do Liverpool tiveram um grande desgosto (além de verem o clube inglês perder na final) quando se aperceberam que o autocarro que tinham alugado para os transportar para Paris, onde se realizou o último jogo deste edição da Liga dos Campeões, não apareceu. Assim, os reds ficaram sem transporte para França e não puderam assistir ao jogo decisivo.

No sábado, ficou a saber-se que o motorista do autocarro se chama Richard Arlisson. Pelas parecenças óbvias, muitos associaram esta "falha" a Richarlison, avançado brasileiro que joga no rival Everton. Nas redes sociais, circulou mesmo a informação de que teria sido um grupo de adeptos dos toffees que criaram uma empresa de fachada para alugarem o autocarro aos apoiantes do Liverpool e, na hora na verdade, os deixarem "pendurados".

No entanto, esta história não foi confirmada e o jornal Liverpool Echo já noticiou mesmo que não é verdadeira.

Seja como for, Richarlison achou piada à situação e gozou com os rivais, publicando uma fotografia nas redes sociais em que se faz passar pelo motorista do autocarro.