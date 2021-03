Félix explica polémico festejo e garante: "Não quero que isso aconteça comigo"

Declarações do jogador do Atlético antes do duelo com o Chelsea.

João Félix fez esta terça-feira a antevisão ao encontro com o Chelsea, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e foi questionado sobre o polémico festejo frente ao Villarreal.

"Fiz uma publicação a dizer que era para o Lodi, mas vocês gostam de falar de coisas que não sabem. Por isso, cria-se às vezes polémica com nada", afirmou o internacional português aos jornalistas.

Félix explicou depois a origem da brincadeira com o companheiro de equipa. "Começou antes do jogo. Nós damo-nos muito bem e ele estava a picar-me, a dizer que não faço golos a ninguém. Então quando marquei fiz aquilo para ele. A minha relação com o treinador é muito boa, ele tenta ajudar-me sempre, como é normal, e estamos aqui para nos ajudarmos", disse.

Félix mostrou ainda confiança no futuro. "Sem vontade, o talento não chega. Temos muitos exemplos de jogadores muito talentosos a quem lhes faltou algo para chegar ao topo. Eu não quero que isso aconteça comigo, por isso tento colocar o talento e a vontade em campo ao mesmo tempo", analisou, concluindo: "Se este pode ser o meu momento? O momento tem que ser todos os jogos, somos conhecidos por ser um grupo muito forte, não apenas individualmente, mas sobretudo por sermos incríveis coletivamente. Terá de ser assim que vamos entrar amanhã, e em todos os jogos".

O Atlético, recorde-se, tentará corrigir a derrota por 1-0, na condição de visitado, na primeira mão.