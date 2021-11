Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Defesa brasileiro punido pela UEFA

Felipe vai falhar o regresso ao Estádio do Dragão, agora que viu confirmado o castigo de dois jogos após a expulsão em Liverpool, na iornada passada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O defesa brasileiro, que ingressou no clube espanhol em 2019, depois de três temporadas no FC Porto, foi expulso em Anfield, aos 36 minutos do jogo que os colchoneros perderam, por 2-0.