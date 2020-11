FC Porto vence em Marselha e fica a um ponto dos oitavos de final da Champions

Um empate nas duas próximas jornadas da fase de grupos garante o apuramento aos dragões.

O FC Porto deu esta quarta-feira um importante passo rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer por 2-0 no reduto do Marselha, de André Villas-Boas, em partida da quarta jornada da fase de grupos.

Zaidu inaugurou o marcador no Vélodrome à passagem do minuto 39, naquele que foi o primeiro golo do lateral nigeriano com a camisola dos dragões.

Na segunda parte, ais 72', Sérgio Oliveira converteu uma grande penalidade e chegou aos sete golos na presente época, em todas as competições.

Antes do segundo golo dos azuis e brancos, Grujic foi expulso por acumulação de cartões amarelos, assim como Balerdi do lado do Marselha. O argentino cometeu a falta que originou o penálti a favor do FC Porto.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar nove pontos no grupo C da Champions e está a um de garantir a presença nos "oitavos": basta um empate à equipa de Sérgio Conceição para carimbar o bilhete para a próxima fase.

O Manchester City lidera - e já está apurado -, com 12 pontos, seguido do FC Porto. O Olympiacos, de Pedro Martins, é terceiro classificado, com três pontos, e o Marselha fecha as contas do agrupamento, sem qualquer ponto conquistado.