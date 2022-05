FC Porto no pote 1 da Champions: evita seis tubarões e o vencedor da Liga Europa

Por ter sido campeão nacional, o posicionamento do clube azul e branco não teve que ver com o seu ranking. Evita Real Madrid, Bayern, Manchester City, Milan, PSG, Ajax e Eintracht Frankfurt. Liverpool no pote 2, Sporting no pote 3. O Benfica, se chegar lá, fica também no terceiro pote.

Com a vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões ontem disputada, ficou fechado o pote 1 da Champions, cujo sorteio da fase de grupos vai ter lugar dia 25 agosto. Nessa altura já serão também conhecidas as seis equipas em falta para completar as 32 que vão participar na prova. Destas, quatro vão sair do caminho dos campeões e duas do caminho dos não campeões, onde irá participar o Benfica: jogará a 3.ª eliminatória e, se passar, o play-off para lá chegar.

Certo é que se as águias se qualificarem e acompanharem FC Porto e Sporting, já sabem em que pote vão ficar. Os dragões, vencedores do campeonato, estarão em excelente companhia no pote 1, do qual fazem ainda parte o campeão europeu e espanhol Real Madrid, os campeões de Alemanha (Bayern), Inglaterra (Manchester City), França (PSG), Itália (Milan), Países Baixos (Ajax) e ainda o Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa.

Os potes seguintes são determinados pelo ranking UEFA de cada clube e o 2 ficou fechado, contendo igualmente um lote de grandes equipas, com destaque para Liverpool, Chelsea, Barcelona e Juventus, todos já campeões europeus, sem esquecer o perigoso Atlético de Madrid.

No pote 3, do qual faz parte o Sporting, falta conhecer o nome de uma equipa que será o Benfica se atingir a fase de grupos. Isto porque as águias contam 61,000 pontos no ranking e a equipa menos pontuada neste pote, o Leverkusen, soma 53,000. Os leões sabem já que além dos alemães referidos, obrigatoriamente não poderão defrontar Dortmund, RB Salzburgo, Shakhtar, Inter e Nápoles. No pote 4 apenas há três equipas (Marselha, Brugge e Celtic). As restantes cinco virão dos play-off de uma fase de qualificação que começa a 21 de junho e termina a 24 de agosto.