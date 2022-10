FC Porto vence em Leverkusen e isola-se no segundo lugar do Grupo B

Diogo Costa, Galeno e Mehdi Taremi assumiram o protagonismo numa noite de gala da equipa orientada por Sérgio Conceição.

O FC Porto bateu o Bayer Leverkusen por 0-3 na Alemanha, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões e, desta forma, isolou-se no segundo lugar do Grupo B.

Os dragões entraram confiantes na partida e, logo aos seis minutos, após um fabuloso passe em profundidade de Diogo Costa, Galeno arrancou pelo flanco esquerdo e, já dentro da área, tirou Jonathan Tah do caminho e finalizou com categoria, abrindo o ativo na BayArena.

Aos 16", a formação germânica dispôs de uma grande penalidade, mas Diogo Costa, com uma intervenção soberba, evitou que Kerem Demirbay fizesse a igualdade (recorde-se que, na semana passada, no Dragão, o guardião portista já tinha defendido um penálti dos "farmacêuticos", na altura cobrado por Patrik Schick, ponta de lança checo).

À passagem do minuto 34, Diogo Costa voltou a exibir-se a alto nível, defendendo um remate de Mitchel Bakker, que levava selo de golo.

No segundo tempo, já depois de Fábio Cardoso ter feito um corte decisivo aos 49", Mehdi Taremi, de penálti, dilatou a vantagem dos campeões nacionais ao minuto 53, penalizando uma falta de Amine Adli sobre Galeno dentro da área.

Volvidos 11 minutos, aos 64", o internacional iraniano bisou no encontro, novamente da marca dos 11 metros (mais uma vez, foi Galeno a conquistar o castigo máximo).

Até ao fim, destaque para mais uma sensacional defesa de Diogo Costa, aos 80", a disparo de Moussa Diaby.

Quase 16 anos depois, o FC Porto volta a triunfar em solo alemão (a 1 de novembro de 2006, a turma azul e branca venceu o Hamburgo por 1-3). Com esta vitória, a equipa orientada por Sérgio Conceição passa a somar seis pontos, estando atrás do Club Brugge, que tem 10, e à frente de Atlético de Madrid, com quatro, e Bayer Leverkusen, que contabiliza três.