FC Porto goleia Brugge na Bélgica e espreita "oitavos" da Champions

O FC Porto foi ao terreno do Club Brugge vencer por 4-0, num encontro a contar para a quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões, infligindo, desta forma, a primeira derrota ao campeão belga (já apurado para os oitavos de final) nesta edição da prova milionária.

A vitória categórica dos campeões nacionais começou a ser construída aos 33 minutos, quando Otávio, com um passe magistral, isolou Mehdi Taremi. Na cara de Simon Mignolet, o avançado iraniano colocou, de pé direito, ao poste mais distante, abrindo o ativo no Estádio Jan Breydel.

No início do segundo tempo, Diogo Costa voltou a vestir o traje de herói. Aos 50 minutos, o internacional português defendeu duas grandes penalidades consecutivas (depois da primeira tentativa do capitão Hans Vanaken, o árbitro Michael Oliver mandou repetir a cobrança e, aí, Noa Lang não conseguiu bater o guardião de 23 anos) e manteve os dragões na frente do marcador.

Logo a seguir, à passagem do minuto 57, Evanilson aproveitou um mau corte de Abakar Sylla para fazer o segundo e, aos 60', Stephen Eustáquio, à segunda, apontou o terceiro.

Leia também FC Porto Diogo Costa defende dois penáltis consecutivos no Brugge-FC Porto: ora veja Minuto 49: Michael Oliver assinala grande penalidade favorável ao Brugge, por falta de David Carmo sobre Mechelen. Minuto 50: Diogo Costa defende o penálti batido por Vanaken! Minuto 51: Árbitro manda repetir a marcação da grande penalidade por alegada invasão da área. Minuto 51: Grande defesa de Diogo Costa! Lang remata para a esquerda na marcação do penálti, o guarda-redes estica o braço esquerdo e trava o remate.

Aos 70 minutos, num belo desenho ofensivo, o FC Porto chegou à goleada. Galeno recuperou a bola em zona alta, descobriu Otávio solto de marcação na direita e o camisola 25 portista, no dia em que cumpriu o jogo 250 pelos azuis e brancos, nada egoísta, voltou a servir Mehdi Taremi, que só teve de encostar, chegando ao bis no desafio.

Se o Atlético de Madrid não derrotar o Bayer Leverkusen (jogo agendado para as 20h00), a turma de Sérgio Conceição assegura, já esta quarta-feira, a presença entre as 16 melhores equipas do futebol europeu.