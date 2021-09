FC Porto atropelado e Sporting dá luta mas cai numa noite dominado pelo Sheriff

Sporting Lisbon's Spanish forward Pablo Sarabia (L) and Dortmund's Belgian midfielder Axel Witsel vie for the ball during the UEFA Champions League Group C football match between BVB Borussia Dortmund and Sporting CP in Dortmund, western Germany, on September 28, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Na quarta-feira, realizam-se as restantes oito partidas da segunda jornada, entre as quais o ​​​​​​​Benfica-FC Barcelona, do Grupo E, agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz.

FC Porto e Sporting tiveram desfechos idênticos, mas desempenhos bem distintos na segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol, na qual o Sheriff surpreendeu o Real Madrid e Lionel Messi estreou-se a marcar pelo Paris Saint-Germain.

Na visita a Dortmund, os "leões" tentavam reagir à "hecatombe" com o Ajax, mas somaram o segundo desaire no Grupo C, por 1-0, graças a um golo do holandês Donyell Malen, suficiente para que o Borussia Dortmund iguale a formação de Amesterdão na liderança, ambos com seis pontos.

Tal como os germânicos, o Ajax arrecadou o segundo triunfo na prova, na receção ao Besiktas, por 2-0, com tentos de Steven Berghuis e Sebastien Haller, resultado que deixa os turcos ainda sem pontos, a par do Sporting.

Já o FC Porto foi novamente incapaz de surpreender o Liverpool e encaixou uma "mão cheia" no Estádio do Dragão (5-1), à semelhança do que tinha acontecido em 2018, nos oitavos de final da prova, quando perdeu por 5-0 com os "reds".

Depois de terem arrancado um ponto na visita ao Atlético de Madrid (0-0), na ronda inaugural do Grupo B, os "dragões" sofreram um "bis" de Mohamed Salah e outro de Roberto Firmino, além de um golo de Sadio Mané, de nada valendo o tento solitário de Medhi Taremi.

Os azuis e brancos seguem no terceiro lugar, com um ponto, enquanto os ingleses, que contaram com Diogo Jota no "onze", lideram, com seis, mais dois do que o Atlético Madrid, que deu a volta ao golo do português Rafael Leão - o primeiro no San Siro para a Champions desde 2013 - e venceu em casa do Milan, com João Félix em campo, por 2-1, com tentos de Antoine Griezmann e Luis Suárez, este aos 90+7 minutos, de grande penalidade.

No entanto, a grande surpresa do dia foi a vitória do Sheriff diante do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, por 2-1. Jasur Jakhshibaev adiantou os visitantes, mas Karim Benzema empatou no segundo tempo, antes de Sebastien Thill consumar, aos 90 minutos, o triunfo dos moldavos, que lideram o Grupo D, com seis pontos, mais três do que os espanhóis, e mais cinco face a Inter Milão e Shakhtar, que se "anularam" (0-0) na Ucrânia.

No Grupo A, o argentino Lionel Messi estreou-se a marcar pelo Paris Saint-Germain no reencontro com Pep Guardiola e contribuiu para o triunfo dos franceses sobre o Manchester City, por 2-0, depois de Idrissa Gueye ter inaugurado o marcador, num jogo no qual os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos "citizens".

O conjunto parisiense soma quatro pontos e divide a liderança do grupo com o outsider Club Brugge, que foi à Alemanha bater o Leipzig por 2-1 e ultrapassou o City (três pontos) na classificação.

Com André Silva a entrar apenas no segundo tempo, foi Christopher Nkunku quem adiantou os germânicos, só que Hans Vanaken e Mats Rits operaram a reviravolta dos belgas e impuseram a segunda derrota ao vice-campeão alemão, que continua em "branco" na prova.

