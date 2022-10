"Falo regularmente com Mbappé e sei que ele está feliz no PSG"

Garantia é dada por Ekitike, companheiro de equipa de Mbappé no PSG.

Huko Ekitike, avançado do PSG, garante que Kylian Mbappé está feliz no clube parisiense. Isto numa altura em que é noticiado que o internacional francês ex-Mónaco quer deixar Paris em janeiro.

"Mbappé infeliz no PSG? De maneira nenhuma. Eu falo regularmente com ele e sei que está feliz no clube. Ele trabalha todos os dias para estar a bom nível dentro de campo", referiu aos microfones da RMC Sport, após o empate (1-1) na receção ao Benfica, na terça-feira.