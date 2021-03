Fabio Capello critica Juventus: "Contra o FC Porto parecia estar a jogar râguebi"

Taremi marcou no FC Porto-Juventus

O conceituado treinador italiano, Fabio Capello, considera que a atual Juventus tem um problema sério no meio-campo

Fabio Capello, conceituado treinador italiano que passou também pela Juventus, tem uma opinião firme sobre o atual valor da equipa de Turim, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões: é mais fraca do que as anteriores treinadas pelo Allegri e Sarri.

"Na minha opinião, é mais fraca porque tem menos qualidade no meio-campo. Tem algo a menos nesse setor, refiro-me a Bentancur e Rabiot. Dos jogadores atuais, aquele que fez a diferença é Chiesa, que no primeiro mês e meio, dois meses, teve um pouco de dificuldade em compreender onde jogava, mas depois destacou-se. A sua qualidade é realmente excelente. Chiesa e Ronaldo fazem a diferença na frente e pouco mais vimos dos outros. Falta à Juve o único que joga a bola na vertical, Dybala, aquele que inventa, o homem que dribla e coloca a bola. Que é o que Chiesa está a fazer", disse, citado pelo jornal italiano Corriere dello Sport.

"Cuadrado, quando está, é outro que faz a diferença. No entanto esta equipa não tem velocidade com bola. No jogo contra o FC Porto jogaram râguebi, passando a bola para o lado. O Arthur está desaparecido? Mas é outro que coloca a bola perto, faz um ou outro passe ligeiramente mais longo. Ronaldo, apesar de ter jogado mal, talvez o pior desde que está na Juventus, tentou jogar na vertical, mas não havia ninguém para o acompanhar", concluiu.