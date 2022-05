Fabinho e Thiago Alcântara na comitiva do Liverpool e aptos para a final da Champions

Fabinho sofreu uma lesão muscular em 10 de maio, no jogo com o Aston Villa (vitória do Liverpool por 2-1), enquanto Thiago Alcântara foi substituído por precaução na partida com o Wolverhampton, também devido a queixas musculares, da última jornada da Liga inglesa

Os médios Fabinho e Thiago Alcântara integram a comitiva do Liverpool que viajará para Paris e estão disponíveis para disputar a final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, anunciou hoje o clube inglês.

"Os dois jogadores estarão entre o grupo que viajará para Paris, para o encontro de sábado, em Paris, depois de terem causado preocupação devido a lesões, e estão preparados para competir", informou o Liverpool, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Fabinho sofreu uma lesão muscular em 10 de maio, no jogo com o Aston Villa (vitória do Liverpool por 2-1), enquanto Thiago Alcântara foi substituído por precaução na partida com o Wolverhampton, também devido a queixas musculares, da última jornada da Liga inglesa, que os reds venceram por 3-1.

Os dois jogadores têm-se revelado elementos nucleares no meio-campo da equipa treinada pelo alemão Jurgen Klopp, que defronta o Real Madrid na final da "Champions" da época 2021/22, cinco anos depois de ter sido derrotada no jogo decisivo da prova pelos espanhóis, por 3-1, em Kiev.