Ex-FC Porto fala em "desastre" do Besiktas: "Estamos envergonhados"

Souza, médio do Besiktas

Souza diz que a equipa tem falhado em toda a linha na Champions. Alvalade foi só mais um exemplo.

Souza, médio brasileiro do Besiktas, e que em Portugal representou o FC Porto, deixou críticas à equipa após a goleada sofrida em Alvalade (4-0), na quarta ronda da Champions.

"Foi um desastre. Uma das piores partidas. Equipa com medo do jogo. Todos os jogadores estão envergonhados. Somos os maiores responsáveis Temos de conversar, reunir e voltar a ser a equipa campeã do passado", afirmou após o encontro de Alvalade.

"Temos de admitir que falhámos muito na Champions e merecemos estar neste lugar", disse ainda o jogador.