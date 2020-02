"Estive no Mundial e Europeu com Ronaldo, sei como é incrível"

Anthony Lopes e Rudi Garcia abordaram a primeira mão dos oitavos de final da Champions, entre Lyon e Juventus.

Rudi Garcia tem na baliza um capitão de equipa que conhece bem Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, porém Anthony Lopes nunca enfrentou o compatriota a não ser em treinos. O guardião foi claro a elogiar o rival da Juventus, que esta quarta-feira vai a Lyon procurar um bom resultado para continuar a sonhar com o título europeu.

"Estive no Europeu e no Mundial com ele. Conheço-o bem e sei como é incrível e como os outros o admiram ao vê-lo jogar. Todos os olhos estão nele, mas, em equipas como a Juventus ou o Barcelona, o perigo vem de todos os lados", explica o guardião lusodescendente, antes de o treinador Rudi Garcia prosseguir com a constatação de que o CR7 é intratável: "O nosso guarda-redes, o Anthony Lopes, já jogou com ele na Seleção e conhece-o melhor que todos os outros. O CR7 é um grande profissional, um dos melhores jogadores do planeta. É muito difícil contrariá-lo, então tentaremos garantir que crie o mínimo de problemas possível. Mas temos de resolver os problemas coletiva e não individualmente. Não temos um plano anti-Ronaldo. Estudei a Juventus muitas horas e vi muitas qualidades e poucas fraquezas."

Não Perca FC Porto FC Porto e a Bundesliga: um mercado sem retorno significativo Apesar das várias vendas milionárias que o FC Porto fez durante este século, nenhuma teve como destino a Bundesliga. Diego, em 2016, ainda foi o mais rentável.

O Lyon passou no grupo do Benfica e enfrenta uma Juve que nunca bateu na Champions. Os italianos podem alcançar a quarta presença seguida nos quartos de final e Ronaldo cruza-se pela quarta vez com os franceses nos "oitavos". Passou duas, já tem mais quatro Champions no currículo do que quando viu o Real Madrid ser eliminado em 2010 e é o melhor marcador desta fase, somando 23 golos em 30 jogos. Sarri, por sua vez, sabe da pressão: "Falei com Agnelli, que me disse que este é um projeto de três anos, mas a Champions é o nosso sonho e, aqui em Itália, sinto a obrigação de lutar pelo troféu."

Entretanto, os receios pela epidemia do coronavírus motivaram que o Lyon emitisse um comunicado a garantir que os cerca de 3000 adeptos da Juve podem entrar no estádio, ao contrário do que pretendiam as autoridades municipais.