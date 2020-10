Muller insurgiu-se com o amarelo que viu na primeira parte do jogo com o Atlético de Madrid da Liga dos Campeões.

Sem público no estádio fica mais percetível tanto para árbitros como para os jornalistas perceberem o que os jogadores, no relvado, dizem. Muller, na vitória por 4-0 do Bayern ante o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, revoltou-se com um amarelo visto aos 20 minutos do primeiro tempo e vociferou ao árbitro Michael Oliver. "Estás a gozar comigo? Estamos a jogar com os hooligans da Europa e eu é que levo amarelo!", gritou o criativo dos bávaros.

Recorde-se que já em 2016, quando ambas as equipas se defrontaram, Muller tinha sido dos mais críticos com as constantes faltas e paragens de jogo dos colchoneros e também foi admoestado nesse jogo.

O técnico Hansi Flick foi questionado acerca da rispidez do Atlético Madrid e foi mais diplomático: "Não sei se são agressivos, mas podemos dizer que eles jogaram de uma forma muito física."