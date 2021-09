Entrada dura, afinal, vai valer a Wan Bissaka dois jogos de suspensão na Champions

Defesa falha encontros com Villarreal e Atalanta

A derrota do Manchester United no terreno do Young Boys ainda deixa marcas. Os red devils vão perder Wan Bissaka, o seu lateral-direito titular, nos próximos dois jogos da Liga dos Campeões.

Pensava-se que o antigo jogador do Palace seria carta fora do baralho apenas na receção ao Villarreal, mas o comité disciplinar da UEFA entendeu o lance como jogada violenta.

Diogo Dalot, lateral português que até jogou na esquerda no último fim de semana, após a lesão de Shaw, é o principal candidato ao lugar.