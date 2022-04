Emery e a vitória frente ao Bayern: "Não é normal que percam, mas perdem de vez em quando"

Declarações de Unai Emery, treinador do Villarreal, após a vitória na receção ao Bayern (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Jogo: "Faz parte do jogo que marques um golo, faças um segundo e esteja fora de jogo, ou que eles tenham a sua oportunidade e não a marquem ou tu marques antes. O resultado é 1-0, bom, mas insuficiente. Estou feliz porque queremos encontrar o nosso ritmo e mostrarmos a nossa melhor versão lá. Não é normal que percam, mas perdem de vez em quando, e às vezes perdem por mais golos. Mas temos que ter cuidado. Em Manchester fizemos um grande jogo e acabámos por perder, acabei com uma raiva enorme. Mas o futebol é assim".

Coquelín: "Coquelín é um jogador que, quando o temos disponível, tem qualidade e, quando está ao nível dele, é de grande nível. O jogo de hoje era para jogadores com presença e nesse sentido, os jogadores estiveram".

Como anulou o Bayern? "O Bayern é uma equipa muito boa e usámos os nossos recursos para melhorar o jogo e ter mais opções no nosso estádio. Soubemos trabalhar as situações para que não ficassem confortáveis ​​ou para que os seus jogadores mais brilhantes não aparecessem".

Maior satisfação na partida? "A maior satisfação é quando entras no autocarro e vês o caráter de um povo com a festa e a responsabilidade que assumes. Futebol é sentimento, além do profissionalismo que temos, e fazer muita gente feliz faz-me sentir satisfeito".

Segunda mão: "Que os adeptos estejam connosco em Munique será muito importante. O nosso povo estar lá será essencial. Esperamos viver um jogo difícil lá, mas que possamos aproveitar. Sentir-se protegido é sempre muito importante, pois gera-se uma atmosfera especial".