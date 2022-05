Emery diz ser preciso "um jogo perfeito" contra o Liverpool: "São a melhor equipa do Mundo"

Treinador do Villarreal coloca os reds acima de qualquer adversário. Tarefa espanhola poderá ditar algo inédito, já que os de Klopp nunca perderam por mais de dois golos em 21/22

O Villarreal vive "um momento histórico" e quer, na terça-feira, eliminar o Liverpool, apesar da derrota sofrida, por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, assegurou, esta segunda-feira, o treinador dos espanhóis.

Segundo Unai Emery, o momento "histórico" do emblema, que atingira as meias-finais da competição em 2006, deixa "toda uma cidade identificada com uma equipa", que vai receber os reds com o intuito de "avançar para a final" europeia.

Face à derrota por 2-0 em Anfield, na primeira mão, será preciso agora um "jogo perfeito" por parte do Villarreal, contra uma equipa que nunca perdeu por mais de dois golos esta época e que sente "uma enorme confiança em si mesma", assente em grandes jogadores.

"São a melhor equipa do mundo", sentenciou Unai Emery, que conduziu o Sevilha à conquista da Liga Europa em três ocasiões, em 2013/14, 2014/15 e 2015/16, antes de arrecadar o mesmo troféu com o Villarreal, na temporada passada.

Para Emery, a "excelência" é o único caminho para atingir uma nova final europeia, ao passo que o defesa Pau Torres rejeitou a idealização de qualquer "cenário perfeito" para conseguir seguir em frente.

"Não interessa como, se for com um golo no primeiro minuto ou no 60.º. Um golo é um golo, aproxima-nos da discussão do prolongamento. O jogo contra o Bayern Munique [nos quartos de final] pode ser um bom exemplo, eram melhores que nós, na teoria, mas conseguimos vencê-los em nossa casa", destacou, recordando o duelo em que os espanhóis eliminaram os bávaros, com um triunfo em Espanha (1-0) e um empate na Alemanha (1-1).

Depois do triunfo por 2-0 em Anfield, o Liverpool chega a Espanha em vantagem, com o "submarino amarelo" a procurar usar o fator casa do El Madrigal para voltar a surpreender, numa partida agendada para esta terça-feira, a partir das 20 horas.

Na outra meia-final, agendada para a próxima quarta-feira, o Real Madrid recebe também em solo espanhol os ingleses do Manchester City, que triunfaram, por 4-3, na primeira mão, em receção aos espanhóis.