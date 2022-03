Declarações do treinador do Villarreal, no final do encontro com a Juventus, em Turim (0-3)

Jogo: "Tínhamos um plano de jogo. Sabíamos que iam surgir momentos difíceis, mas olhámos por Gerard e queríamos que ele regressasse apenas quando soubéssemos que estava recuperado. Ele hoje mostrou que está realmente de volta."

Contributo de Gerónimo Rulli: "Os jogos vão em direções diferentes e sabíamos que iríamos precisar do nosso guarda-redes para jogar bem e depois esperar pelo nosso momento."