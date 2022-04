Bola de Ouro: em Espanha veem um nome com caminho livre para o prémio

Benzema marcou quatro golos na eliminatória com o Chelsea

Karim Benzema está numa forma sensacional na Liga dos Campeões. Jornal "As" escreve que tem boas chances de ganhar a Bola de Ouro, mas há dois concorrentes ainda em cena.

Karim Benzema está a protagonizar uma temporada de alto nível com a camisola do Real Madrid e em Espanha acreditam que pode ser desta que o avançado francês conquiste a Bola de Ouro. O camisola 9 dos merengues voltou a ser decisivo na Champions, apontando o golo (2-3) que permitiu à equipa da capital espanhola eliminar o Chelsea e rumar às meias-finais da prova. Em Londres, assinou um hat-trick no triunfo por 3-1.

O jornal "As" escreve, na edição online, que a eliminação do Bayern, e consequente saída de cena de Lewandowski da prova milionária, joga a favor de Benzema, que tem agora Salah (Liverpool) e De Bruyne (Manchester City) como os dois principais concorrentes. Messi, Mbappé, Ronaldo e Haaland estão igualmente eliminados da Champions, com a publicação a concluir que o francês tem caminho aberto para o prémio.

Além da Bola de Ouro, o "As" salienta que Benzema pode ainda bater o recorde de golos numa só edição da Liga dos Campeões. Leva, até ao momento, 12 apontados e está a cinco do número alcançado por CR7 em 2013/14. Pela frente terá mais dois jogos, que passam a três se o Real Madrid alcançar a final.

No total da época, o jogador de 34 anos leva 38 golos em igual número de jogos.