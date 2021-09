Em Espanha enganaram-se no símbolo do Sporting... e o Gijón não perdoou

Uma gafe a envolver a jornada da Liga dos Campeões com o Sporting ao barulho.

Eis um episódio curioso horas antes do arranque da segunda jornada da Liga dos Campeões e que mete o Sporting ao barulho. A Movistar Plus publicou um tweet com o calendário da ronda, mas em vez de usar o símbolo do atual campeão português, utilizou o do Sporting de Gijón.

Claro está que o clube espanhol aproveitou a "onda" para dar largas à imaginação. "Dia de jogo. A viagem correu bem. A equipa está concentrada no hotel. (...) São três pontos muito importantes. Não há rivais pequenos", reagiu nas redes sociais.

Dortmund e Sporting jogam esta terça-feira a partir das 20h00, encontro do Grupo C da prova milionária.