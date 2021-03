Elogio para Félix antes da Champions: "Encanta-me vê-lo jogar. Tem algo de especial"

Rudiger, central do Chelsea, fala sobre o português antes do duelo da Liga dos Campeões com o Atlético.

Chelsea e Atlético de Madrid medem forças a partir das 20h00 desta quarta-feira, num jogo que irá ditar a presença de mais uma equipa nos quartos de final da Champions. A formação londrina venceu por 1-0 na primeira mão, na condição de visitante, e está em boa posição. Ainda assim, há quem peça atenção para o reencontro, sobretudo quando do outro lado está João Félix.

"É um grande talento, jovem e diferente. Encanta-me vê-lo jogar. Tem algo de especial", elogiou Rudiger, central alemão do Chelsea.

A cumprir a quarta temporada em Inglaterra, o defesa de 28 anos lembrou que esteve perto do PSG, e não só, numa altura em que não era titular. "Estava tapado, embora essa não seja a palavra correta. Considerei mudar-me para o PSG, Mourinho também, mas não aconteceu. Estava dececionado porque sabia que não ia jogar muito. Falei com Lampard, acabei por entrar na convocatória, fiz um par de jogos e continuei a trabalhar. Antes da saída de Lampard joguei e agora as coisas estão a correr-me bem. O clube sempre me tratou bem e nunca me disse para sair. As saídas por empréstimo não aconteceram, mas o clube nunca disse diretamente que me queria emprestar", recordou.