Ederson lembra jogo com o Sporting: "Era um miúdo novo, serviu-me de lição"

Declarações do guardião do Manchester City, antes do encontro com o Sporting, referente à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

City com o objetivo de ganhar triplete (campeonato, Taça e Champions): "Definitivamente. Sabemos como é difícil. Uma temporada aqui em Inglaterra é muito intensa, especialmente no período do Boxing Day, quando há muitos jogos num curto espaço de tempo. Sabemos como é difícil, mas temos a qualidade para ganhar esses títulos. Já mostrámos isso anteriormente e estamos a mostrá-lo neste momento. Penso que somos plenamente capazes de conseguir esse feito."

Expulsão passada contra o Sporting: "Se não me falha a memória, foi um jogo da Taça de Portugal, perdemos 1-0 ou 2-1. Fui expulso por palavras. Era um miúdo novo, serviu-me de lição."

Experiência em Inglaterra: "Todos os dias acumulamos experiência. Deixei o Benfica há quatro, cinco anos. A Premier League é uma competição diferente do futebol português - estrutura, ambiente, estilo de futebol diferente. Tive de crescer e amadurecer ainda mais. Jogo a jogo, o que me ajudou muito."