Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, destaca dois momentos no empate com o Benfica na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Sobre o jogo e a história: "Estou muito feliz com os meus jogadores. Vamos para os oitavos e vamos abrir um novo capítulo neste clube. Os jogadores escreveram hoje uma nova história.. Estou muito orgulhoso pois num jogo que parecia o do Lyon eles ainda conseguiram este resultado. Trabalhamos e investimos mais do que o adversário. Não me senti com sorte, era como no jogo com o Lyon. O jogo vai ficar na nossa memória pois foi sensacional"

Sobre acreditar: "Após duas oportunidades sofridas levamos um golo. Os primeiros minutos foram impressionantes. Felizmente fizemos o nosso golo num penálti justo e tive logo a impressão que íamos fazer o segundo. Foi um golo bonito. Claro que é sorte marcar no fim do jogo mas não foi por sorte que empatámos. Depois do primeiro golo acreditei que íamos marcar. Fizemos muita pressão sobre o adversário. Depois da lesão do nosso guarda-redes tivemos um choque, mas voltámos ao jogo. Depois do penálti tive a certeza que ainda íamos ter muitas oportunidades."

Adversário a seguir: "Já tive tantos desejos antes dos sorteios e raramente se tornou realidade. Queremos avançar para os quartos de final, apenas"