É oficial: Estádio do Dragão vai receber a final da Liga dos Campeões

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Duelo entre Manchester City e Chelsea realocado para o reduto do FC Porto após decisão da UEFA.

A UEFA confirmou esta quinta-feira que o duelo entre Manchester City e Chelsea, da final da Liga dos Campeões, agendado para o dia 29 de maio, vai ser realizado no Estádio do Dragão e com público.

"A UEFA discutiu a transferência do jogo para Inglaterra, mas, apesar dos esforços exaustivos por parte da Federação e das autoridades, não foi possível obter as isenções necessárias do regime de quarentena no Reino Unido. As autoridades portuguesas e a Federação Portuguesa de Futebol intervieram e trabalharam de forma rápida e harmoniosa com a UEFA para oferecer um local adequado para a final e, como Portugal é um destino da lista verde para a Inglaterra, os adeptos e jogadores presentes na final não terão de ficar em quarentena quando regressarem a casa", lê-se no comunicado da UEFA.

"A capacidade do estádio para o jogo vai ser finalizada e confirmada oportunamente, em cooperação com as autoridades portuguesas e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No entanto, os adeptos das equipas finalistas vão poder comprar bilhetes através dos clubes da forma habitual, estando 6.000 bilhetes disponíveis por clube, que vão ser colocados à venda o mais rapidamente possível, a partir de hoje", acrescenta o organismo.

Menos de um ano depois de Lisboa ter acolhido a final e uma final-8 em ano de pandemia, Portugal volta assim a receber o jogo decisivo da prova, novamente com papel determinante da Federação Portuguesa de Futebol, em particular do CEO, Tiago Craveiro.

O NY Times revelou ter sido ele que, em virtude da Turquia estar na lista vermelha da Inglaterra, contactou a UEFA e disponibilizou o Estádio do Dragão, que, recorde-se, deveria ter acolhido no ano passado a Supertaça Europeia. A sugestão agradou a organização e a casa do FC Porto vai mesmo receber a final da Champions.